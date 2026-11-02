Кривбасс — Динамо: анонс матча чемпионата Украины

Предлагаем вашему вниманию вместе с BETKING, стратегическим партнёром УПЛ, превью матча одиннадцатого тура чемпионата Украины.

В понедельник, 2 ноября, Кривбасс сыграет с Динамо.

Обе команды относительно недавно сменили тренеров и пока провели под руководством новых наставников лишь по два матча.

Александр Петраков пока не проигрывал на новом месте, а Мачей Кендзёрек уже успел уступить донецкому Шахтёру в Кубке Украины. Впрочем, стоит отметить, что большую часть матча киевляне провели в меньшинстве.

Предлагаем вашему вниманию анонс матча Кривбасс — Динамо.

Кривбасс — Динамо

Стадион Горняк, Кривой Рог

Несмотря на смену тренера, довольно легко спрогнозировать, как Кривбасс будет играть в этом поединке.

И Александр Петраков, и Патрик ван Леувен — приверженцы «вертикального» стиля игры. Единственное отличие заключается в том, что «вертикальность» Петракова более осторожная, чем у нидерландского специалиста. Это может сделать матчи Кривбасса более скучными для нейтрального зрителя, но при этом повысить надёжность обороны криворожской команды.

Что касается Динамо, то первые матчи Мачея Кендзёрка не дали даже приблизительного понимания того, каким будет киевский клуб под руководством поляка. Дебютная встреча против Кудривки не слишком показательна из-за уровня соперника, а в матче с Шахтёром, очевидно, все карты спутало удаление Тараса Михавко.

Единственное, о чём можно говорить с уверенностью, — киевляне, как и прежде, будут опасны при розыгрыше стандартных положений. Именно за стандарты в тренерском штабе Костюка отвечал Кендзёрек, поэтому в этом компоненте вряд ли стоит ожидать изменений.

История встреч

У команд богатая история противостояний, однако болельщики Кривбасса, вероятно, предпочли бы её никогда не вспоминать. Из 55 матчей между командами Кривбасс победил лишь дважды. Ещё в 43 поединках победу одерживало киевское Динамо, а 10 матчей завершились вничью.

Последняя встреча этих команд получилась особенной: в ней было забито 11 голов, а киевскому Динамо пришлось серьёзно потрудиться, чтобы одержать победу со счётом 6:5.

Этот матч также стал самым результативным в истории УПЛ.

Кривбасс — Динамо Киев — 5:6

Голы: Мендоза, 13, 29, 34, 45+2, Задерака, 73 — Пономаренко, 15, Михавко, 48, Волошин, 64, Буяльский, 69, Ярмоленко, 76, 87.

Кривбасс: Кемкин — Юрчец, Виливальд, Джонс, Бекавац (Дибанго, 71) — Задерака, Араухо, Я. Шевченко — Лин (Джовани, 71), Мулик (Парако, 60), Мендоза.

Динамо Киев: Нещерет — Коробов (Караваев, 46), Захарченко, Михавко, Дубинчак (Вивчаренко, 46) — Яцик (Буяльский, 61), Шапаренко — Волошин (Ярмоленко, 73), Пихалёнок, Редушко — Пономаренко.

Предупреждения: Араухо — Захарченко, Волошин.

Интересные факты

Динамо может в 180-й раз сыграть вничью в УПЛ.

Кривбасс не побеждает в УПЛ уже шесть матчей подряд: три ничьи и три поражения.

Динамо не играет вничью на протяжении пяти матчей подряд: четыре победы и одно поражение.

Кудривка не играет вничью уже шесть матчей подряд: одна победа и пять поражений. Это клубный рекорд.

Андрей Ярмоленко (Динамо) может забить свой 125-й гол в УПЛ и стать единоличным рекордсменом чемпионата по этому показателю.

Александр Кемкин (Кривбасс) может пропустить сотый мяч в УПЛ. Для этого ему достаточно пропустить всего один гол.

Прогноз

После поражения в «Классическом» у киевлян будет дополнительная мотивация реабилитироваться. Более высокий индивидуальный класс игроков столичного клуба также должен сыграть свою роль. Поэтому мы ожидаем победы гостей, однако прогнозируем непростой матч для подопечных Кендзёрка.

Кривбасс вряд ли позволит динамовцам создавать много свободного пространства для атак, а значит, забить большое количество голов киевлянам будет крайне сложно.

Эксперты BETKING также считают фаворитом Динамо: коэффициент на победу киевлян составляет 1.46. Триумф Кривбасса оценивается коэффициентом 6.50, а ничья — 4.75.

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