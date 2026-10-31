Опубликованы результаты голосования за Золотой мяч

Кейн действительно с трудом вырвал победу.

В Сети стали доступны баллы всех номинантов на Золотой мяч.

Напомним, что главную индивидуальную награду выиграл Харри Кейн, по слухам, опередив Килиана Мбаппе на 28 баллов.

Слухи оказилсь правды, англичанин действительно минимально опередил француза, набрав 1055 против 1027.

Результаты голосования Золотого мяча

Харри Кейн (Англия, «Бавария) – 1055 очков. Килиан Мбаппе (Франция, Реал Мадрид) – 1027 очков. Ламин Ямаль (Испания, Барселона) – 881 очко. Родри (Испания, Манчестер Сити – Барселона) – 726 очков. Лионель Месси (Аргентина, Интер Майами) – 612 очков. Хвича Кварацхелия (Грузия, Пари Сен-Жермен) – 541 очко. Усман Дембеле (Франция, Пари Сен-Жермен) – 418 очков. Эрлинг Холанд (Норвегия, Манчестер Сити) – 378 очков. Майкл Олисе (Франция, Бавария) – 296 очков. Фабиан Руис (Испания, Пари Сен-Жермен) – 201 очко. Джуд Беллингем (Англия, Реал Мадрид) – 107 очков. Пау Кубарси (Испания, Барселона) – 101 очко. Ашраф Хакими (Марокко, Пари Сен-Жермен) – 65 очков. Витинья (Португалия, Пари Сен-Жермен) – 59 очков. Деклан Райс (Англия, Арсенал) – 57 очков.