Харьков - Карпаты: как букмекеры оценивают шансы команд?

Совместно с BETKING, стратегическим партнёром УПЛ, предлагаем рассмотреть варианты ставок на матч чемпионата Украины.

В субботу, 7 ноября, ФК Харьков встретится с львовскими Карпатами.

Обе команды находятся рядом в турнирной таблице, и если бы этот поединок не проходил в том же туре, что и “Классическое”, его на 100% можно было бы назвать центральным.

07.11, 13:00 | Харьков - Карпаты

Эксперты BETKING считают фаворитом Харьков, на победу клуба из одноимённого города дают коэффициент 2.15. Триумф Карпат оценивается в 3.51, а ничья имеет коэффициент 3.57.

В 4 из 5 последних матчей Харькова обе команды забивали. Коэффициент на это – 1.90.

В прошлом туре Ян Костенко оформил хет-трик в ворота Кудровки. Коэффициент на его гол в ворота Харькова довольно высокий – 4.50.

Лишь в одном из последних 5 матчей Карпаты пропустили больше одного гола. Коэффициент на индивидуальный тотал Харькова больше 1.5 – 2.01.

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