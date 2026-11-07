Мальдера озвучил основную цель сборной Украины в Лиге наций

Тренер высказался о турнирных задачах национальной команды.

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера поделился ожиданиями от выступления команды в Лиге наций.

Наставник "сине-желтых" отметил, что основной задачей для национальной команды сейчас является минимум сохранение прописки в Дивизионе B турнира.

"Конечно, наша основная цель - остаться в Лиге B. Мне было бы приятно выиграть эту группу. Я всегда говорил, что группа сбалансированная, и все еще может случиться.

Что касается целей, то наша самая важная цель - это квалификация на Евро. Мы хотим хорошо провести эти два матча, выложиться по максимуму, а потом посмотрим, как все закончится", - сказал Мальдера на пресс-конференции.

Напомним, что сборная Украины в ноябре проведет матчи Лиги наций против Северной Ирландии (14 ноября) и Грузии (17 ноября).

После четырех туров в группе 2 Дивизиона B Лиги наций лидирует Северная Ирландия, имея в своем активе восемь очков. Второй идет Венгрия с семью баллами, а Украины с четырьмя пунктами занимает третье место. Грузия расположилась на последней строчке с двумя очками.