Сестра Дюбуа готовится к бою за чемпионские пояса

Кэролайн Дюбуа и Стефани Хан проведут бой за три чемпионских титула

Британская боксерша Кэролайн Дюбуа встретится с американкой Стефани Хан в объединительном поединке за три чемпионских титула в легком весе.

Об этом сообщила промоутерская компания Most Valuable Promotions (MVP).

Бой состоится 20 февраля 2027 года на арене GECU Arena at the Don Haskins Center в Эль-Пасо, штат Техас. На кону будут стоять чемпионские пояса WBC, WBO и WBA.

Дюбуа (14-0-1, 5 KO) является действующей чемпионкой WBC и WBO, а также обладательницей титула The Ring в легком весе. Ее соперница Хан (13-0, 3 KO) владеет поясом WBA. Обе спортсменки еще не проигрывали на профессиональном ринге.

25-летняя Дюбуа считается одной из наиболее перспективных представительниц женского бокса. До перехода в профессионалы в 2022 году она добилась значительных успехов на любительском уровне, в частности выиграла золото Юношеских Олимпийских игр-2018 и выступила на Олимпиаде в Токио.

Британка завоевала титул WBC, а в апреле 2026 года объединила его с поясом WBO, победив Терри Харпер. В августе она успешно защитила чемпионские титулы в поединке против Амелии Мур. Кэролайн также является младшей сестрой чемпиона мира в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа.

Ее соперница, 36-летняя Стефани Хан, работает офицером полиции и воспитывает двоих детей.

Хан завоевала вакантный титул WBA в феврале 2025 года, нокаутировав Ханну Терлеп в первом раунде. Впоследствии она трижды успешно защитила пояс, в том числе дважды победив бывшую чемпионку UFC по смешанным единоборствам Холли Холм.