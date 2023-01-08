Манчестер Сити без сопротивления разгромил Челси в 1/32 финала кубка Англии

Вторая встреча этих двух команд за последние несколько дней также завершилась победой "горожан".

В воскресенье, 8 января, на Этихаде состоялся матч 1/32 финала кубка Англии между Манчестер Сити и Челси.

Перед стартовым свистком все собравшиеся на стадионе почтили память бывшего игрока и тренера "пенсионеров" Джанлуки Виалли, который покинул нас 6 января после проигранной борьбы раку поджелудочной железы.

И Пеп Гвардиола, и Грэм Поттер решили выставить на эту игру полурезервные составы. И, как оказалось, ближайший резерв "горожан" лучше, чем у "синих". Уже по итогам первого тайма был известен победитель противостояния. Хозяева поля в течение 15 минут отгрузили в ворота Кепы Аррисабалаги три безответных мяча.

Сначала, как и в матче 5 января, голом отметился Рияд Марез, после чего Хулиан Альварес успешно реализовал пенальти, несмотря на то, что испанский кипер прыгнул в тот же угол.

Счет до разгромного довел Фил Фоден, который в одно касание реализовал передачу в исполнении Кайла Уокера.

В перерыве Поттер сделал несколько перестановок, в том числе выпустив на поле дебютанта Давида Фофана. Но экс-форвард Мольде ничем интересным не отметился.

Во второй половине команды не создали особо ярких моментов. Но еще одно взятие ворот болельщики все же увидели.

В самой концовке поединка Калиду Кулибали нарушил правила в собственной штрафной площади, за что Сити получил право на очередной пенальти. Марез исполнил приговор, оформив тем самым дубль.

Челси покидает турнир, а Манчестер Сити в следующем раунде встретится с победителем пары Оксфорд - Арсенал.

Статистика матча Манчестер Сити - Челси 1/32 финала кубка Англии

Манчестер Сити - Челси 4:0

Голы: Марез, 23, 84 (пен.), Альварес, 30 (пен.), Фоден, 38.

Владение мячом: 58% - 42%

Удары: 9 - 3

Удары в створ: 7 - 1

Фолы: 10 - 10

Атаки: 87 - 41

Манчестер Сити: Ортега - Уокер, Аканджи, Ляпорт, Гомес (Канселу, 58) - Силва (Льюис, 86), Родри (Филлипс, 58), Фоден - Марез, Альварес, Палмер.

Челси: Аррисабалага - Чалоба, Хамфрис, Кулибали, Холл - Галлахер, Жоржиньо (Аспиликуэта, 63), Ковачич (Д. Фофана, 46) - Зиеш (Жиро-Хатчинсон, 63), Хаверц (Закария, 46), Маунт (Чуквуэмека, 73).

Предупреждения: Родри, Силва, Канселу - Галлахер.