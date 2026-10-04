Снигур разгромила Престон и впервые вышла в 1/8 финала WTA 1000

Снигур доминирует на корте, обеспечивая себе место в 1/8 финала турнира WTA 1000.

В матче третьего раунда украинская теннисистка Дарья Снигур уверенно одолела австралийскую спортсменку Тайлу Престон, победив с разгромным счетом 6:1, 6:0.



Снигур быстро набрала темп и уже в первом сете обеспечила себе преимущество 5:0. Престон смогла отыграться лишь одним геймом на своей подаче, после чего Снигур легко завершила партию, выиграв со счетом 6:1.



Во втором сете Снигур два раза подряд сделала брейк и укрепила свои позиции, завершив сет без проигранных геймов - 6:0.



Матч продолжался всего 48 минут. Снигур совершила один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. Престон допустила две двойные ошибки.



WTA 1000, Пекин. 3-й раунд



Дарья Снигур (Украина) против Тайлы Престон (Австралия) — 6:1, 6:0



Это стало первым случаем в карьере Снигур, когда она выходит в 1/8 финала турнира WTA 1000.



Следующей соперницей украинской теннисистки станет Мирра Андреева, занимающая пятое место в мировом рейтинге.



К сожалению, другая украинская теннисистка, Даяна Ястремская, не смогла продвинуться в четвертый раунд турнира, не сумев поддержать победный ход Снигур.