Снигур разгромила Престон и впервые вышла в 1/8 финала WTA 1000
В матче третьего раунда украинская теннисистка Дарья Снигур уверенно одолела австралийскую спортсменку Тайлу Престон, победив с разгромным счетом 6:1, 6:0.
Снигур быстро набрала темп и уже в первом сете обеспечила себе преимущество 5:0. Престон смогла отыграться лишь одним геймом на своей подаче, после чего Снигур легко завершила партию, выиграв со счетом 6:1.
Во втором сете Снигур два раза подряд сделала брейк и укрепила свои позиции, завершив сет без проигранных геймов - 6:0.
Матч продолжался всего 48 минут. Снигур совершила один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. Престон допустила две двойные ошибки.
WTA 1000, Пекин. 3-й раунд
Дарья Снигур (Украина) против Тайлы Престон (Австралия) — 6:1, 6:0
Это стало первым случаем в карьере Снигур, когда она выходит в 1/8 финала турнира WTA 1000.
Следующей соперницей украинской теннисистки станет Мирра Андреева, занимающая пятое место в мировом рейтинге.
К сожалению, другая украинская теннисистка, Даяна Ястремская, не смогла продвинуться в четвертый раунд турнира, не сумев поддержать победный ход Снигур.