Австрийская теннисистка Краус одерживает победу над Ястремской в третьем круге турнира WTA 1000

Австрийская теннисистка Синья Краус одержала победу над украинкой Даяной Ястремской в двух сетах на турнире WTA 1000 в Пекине.

Теннисный матч между двумя спортсменками завершился после двух сетов со счетом 6:1, 6:4 в пользу игроки из Австрии.



Ястремская начала игру не очень успешно. После обмена брейками во втором и третьем геймах Краус взяла контроль над игрой и выиграла пять геймов подряд, завершая первый сет за 35 минут.



Второй сет был более интенсивным. Теннисистки вновь обменялись брейками, после чего каждая из них стабильно выигрывала свои подачи. Критический момент произошел в десятом гейме, когда Ястремская подавала для продолжения игры.



После трех матчболов Ястремская оказалась в трудной ситуации, но сумела отыграться. Однако, Краус получила еще одну шанс на преимущество и успешно завершила матч со второй попытки в этом гейме.



Несмотря на поражение, Ястремская показала свой лучший результат на турнире в Пекине, преодолев предыдущий рекорд и проходя дальше второго раунда.



Впервые с июля 2025 года Даяна выиграла два матча в основном раунде турнира категории WTA 1000. До этого она четыре раза подряд покидала турниры этой серии после первого матча.



WTA 1000. Пекин, третий круг



Синья Краус (Австрия) против Даяны Ястремской (Украина) — 2:0 (6:1, 6:4)



В следующем раунде турнира сыграют Элина Свитолина и Дарья Снигур.