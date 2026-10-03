Северная Ирландия разгромила Украину в третьем туре Лиги наций-2026/27

Украина впервые потерпела поражение в сезоне Лиги наций-2026/27, проиграв Северной Ирландии со счетом 0:3 в третьем туре Дивизиона B.

2 октября в Трнаве, Словакия, украинская футбольная команда уступила североирландской команде в домашнем матче третьего тура Дивизиона B Лиги наций-2026/27.



После победы над командой Венгрии (1:0) и ничьей в матче с Грузией (0:0) украинская команда, возглавляемая Андреа Мальдерой, впервые потерпела поражение в текущем сезоне, проиграв североирландцам со счетом 0:3.



В первом тайме гостевая команда успешно использовала свои шансы, забив два мяча до перерыва. Кирон Браун открыл счет после углового удара, а затем на 22-й минуте Айзек Прайс удвоил преимущество, забив головой после подачи с фланга.



Во втором тайме североирландская команда удивила украинцев, увеличив счет до разгромного после ошибки вратаря Дмитрия Ризныка. После дальнего заброса от вратаря соперника и передачи от Брауна Ризнык попытался перехватить мяч, но пропустил его, позволив мячу пройти в пустые ворота.



Видео всех голов матча Украина - Северная Ирландия в третьем туре Лиги наций:



Украина - Северная Ирландия - 0:3



Голы: Браун, 9, 61, Прайс, 22



Составы команд:



Украина: Ризнык - Бондар (Сикан, 62), Забарный, Сарапий, Матвиенко - Цыганков, Очеретько, Бражко (Назарина, 56), Судаков (Назаренко, 68) - Ярмоленко (Пономаренко, 62), Яремчук (Варфоломеев, 62).



Северная Ирландия: П. Чарльз - Атчесон (Макнейр, 84), Макконвилл, Браун, Гилмор - Прайс (Девенни, 67), Ш. Чарльз, Девлин (О'Нилл, 84) - Хьюм, Донли (Магеннис, 77), Моррисон (Келли, 77).



Предупреждения: Матвиенко, Сикан, Пономаренко - Спенсер.



Информация предоставлена MEGOGO.