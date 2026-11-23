Рабьо повторил достижение Кака в Милане
Француз проводит уже седьмой результативный матч.
Хавбек Милана Адриен Рабьо повторил достижение Кака.
Накануне, Милан разгромил Фрозиноне на своем поле, а сам француз отличился двумя ассистами.
Для Рабьо это была седьмая подряд игра, в которой он отличился результативными действиями. На этом отрезке у хавбека 4+5.
Подобное в последний раз сумел продемонстрировать Кака в 2007 году.
Отметим, что команда Аморима выиграла пять мачтей из шести и сейчас идет на 4-м месте в Серии А.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: