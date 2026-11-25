Украинки сохранили третью строчку мирового рейтинга национальных команд после завершения всех матчей турнира 2026 года. Выше расположились только Италия и Чехия.

Женская сборная Украины по теннису заняла третье место в итоговом рейтинге Кубка Билли Джин Кинг по результатам сезона-2026. Последнее обновление состоялось после завершения ноябрьского плей-офф, определившего участниц квалификационного раунда следующего розыгрыша.

Украинская команда набрала 1226,25 балла. Выше в рейтинге находятся сборные Италии (1312,5) и Чехии (1277,5). Именно чешские теннисистки стали последними соперницами украинок в сезоне, одержав победу в финале командного чемпионата мира.

Выход в решающий матч стал историческим достижением для Украины. На пути к финалу команда Ильи Марченко сначала обыграла Бельгию в четвертьфинале, а затем выбила из борьбы действовавших на тот момент двукратных чемпионок из Италии. В полуфинале украинки одержали победу со счетом 2:0.

В финале, который состоялся 27 сентября в китайском Шэньчжэне, украинская сборная уступила Чехии — 0:2. Каролина Мухова обыграла Ангелину Калинину, а Линда Носкова оказалась сильнее Элины Свитолиной. Благодаря этой победе Чехия завоевала свой 12-й титул в турнире.

После завершения ноябрьских матчей в первой десятке рейтинга произошли изменения. Польша поднялась на восьмое место, опередив Канаду, которая проиграла Бразилии в плей-офф. Украина при этом сохранила свою позицию.

Рейтинг национальных сборных Кубка Билли Джин Кинг (23 ноября 2026 года):

Италия — 1312,5 балла. Чехия — 1277,5. Украина — 1226,25. Великобритания — 1178,75. Испания — 1131,25. США — 1071,25. Казахстан — 988,75. Польша — 937,5. Канада — 921,25. Япония — 918,75.

Следующим испытанием для сборной Украины станет квалификационный раунд Кубка Билли Джин Кинг-2027. Матчи с участием украинок запланированы на апрель следующего года.