Совместно с BETKING, стратегическим партнером УПЛ, предлагаем рассмотреть варианты ставок на матч чемпионата Украины.

В понедельник, 23 ноября, состоится центральный матч 13-го тура УПЛ, в котором сойдутся ЛНЗ и Полесье. Обеим командам есть за что бороться, а потому поединок точно будет очень непростым.

ЛНЗ набрало форму и намеревается претендовать на еврокубковые места, а Полесье всерьез навязало чемпионскую гонку Шахтеру. В таким условиях три очка нужны как Пономареву, так и Ротаню, и бой за них будет очень напряженным.

• 23.11, 13:00 | ЛНЗ - Полесье

Эксперты BETKING отдают предпочтение Полесью, так как житомиряне выиграли все четыре матча на Черкассы Арене. А потому на победу «волков» предлагается коэффициент 2.20, тогда как успех ЛНЗ оценивается в 4.00. Ничья же получила коэффициент 2.90.

Противостояние точно не завершиться без голов, коэффициент на тотал больше 1.5 предлагается 1.55, а на тотал меньше 1.5 - 2.42. При этом тотал больше 2 получил коэффициент 2.00, а меньше 2 - 1.80.

Но даже при таких раскладах на линии не ждут, что ЛНЗ сумеет пробиться через оборону соперника, предлагая коэффициент на то, что обе забьют - 2.25, а лишь одна из команд - 1.61.

Также можно обратить внимание на первый гол, учитывая, что ЛНЗ часто пропускает первым против команд из самого верха таблицы. Коэффициент на то, что счет откроет Полесье - 1.78, на ЛНЗ - 2.54, а на то, что не забьет никто - 6.33.

Наиболее вероятными автороми гола у ЛНЗ считаются Марк Ассинор (2.54), Теди Кара (2.85) и Дэвид Коди (3.60). У Полесья же это Игорь Краснопир (3.00) и Александр Филиппов (3.40).

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