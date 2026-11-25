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В среду, 25 ноября, донецкий Шахтер проведет свой пятый матч в рамках Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/27.

На этот раз соперником украинского коллектива станет турецкий Фенербахче из Стамбула.

Поединок для "горняков" будет номинально домашним и состоится, уже традиционно в этом сезоне, в Лондоне на стадионе местного Челси.

Шахтер — Фенербахче

25 ноября | 22:00 | Стэмфорд Бридж, Лондон

Позади уже половина основного этапа Лиги чемпионов. Донецкий Шахтер прошел ее не идеально, но и не провально. Хотя в двух матчах против Спортинга и Интера, в которых "горняки" в итоге уступили, команда Арды Турана имела неплохие шансы набрать хотя бы по одному очку. Ведь в обеих встречах украинцы выглядели довольно достойно.

Четырех очков, которые Шахтер заработал после ничьей с ПСВ и победы над АЕКом, перед пятым туром хватало для того, чтобы занимать 21-е место в турнирной таблице.

Интересно, что Шахтер является одной из наименее результативных команд нынешнего розыгрыша. В четырех матчах с участием "горняков" было забито лишь восемь голов. Меньше мячей увидели только в поединках с участием ПСВ из Эйндховена.

Что касается соперника донетчан, то Фенербахче опережает Шахтер на одно очко. В домашних матчах турецкий клуб сыграл вничью с Ромой и пражской Славией. А в последнем туре и вовсе сумел обыграть именитый Ливерпуль.

Единственное поражение Фенербахче на основном этапе Лиги чемпионов случилось именно в Англии. Тогда стамбульцы уступили Астон Вилле с разгромным счетом 0:6.

Интересный факт

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран за свою игровую карьеру больше всего матчей провел именно против Фенербахче — сразу 18 поединков. Причем десять из них завершились поражениями турецкого футболиста, а победу он праздновал лишь в пяти встречах. На счету Турана в этих матчах всего один забитый гол.

Главным тренером Фенербахче является еще одна легенда турецкого футбола — Эмре Белозоглу. С ним Туран в свое время бок о бок провел 69 матчей: в составе сборной Турции, стамбульского Башакшехира и мадридского Атлетико.

Вместе они играли и в матче за Суперкубок УЕФА, в котором их команда разгромила Челси со счетом 4:1.

Ориентировочные составы

Обе команды подходят к предстоящему поединку не в оптимальных составах. Тренерский штаб Фенербахче не сможет рассчитывать на двух опытных футболистов — Марко Асенсио и Натана Аке.

У Шахтера также есть кадровые проблемы. Из-за травм не сыграют Гинальдо, Кауан Элиас и Педриньо, которые уже длительное время находятся вне игры. Также под вопросом участие Глейкера Мендосы.

Арде Турану придется искать оптимальные решения с учетом этих потерь. Скорее всего, на острие атаки появится Лассина Траоре. А в центре поля мы можем увидеть украинский дуэт Очеретько и Назарина, к которым присоединится Марлон Гомес.

Ориентировочный состав Шахтера: Ризнык — Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике — Очеретько — Алиссон, Назарина, Марлон, Невертон — Траоре

Ориентировочный состав Фенербахче: Эдерсон — Семеду, Шкриньяр, Оппонг, Браун — Гендузи, Юксек — Гринвуд, Кахведжи, Актюркоглу — Лукаку

Прогноз BIGMIR: 1:1

На бумаге команды выглядят чрезвычайно равными. Даже эксперты не отдают кому-либо из коллективов существенного преимущества, оценивая вероятность их победы примерно одинаково.

Многое в этой встрече может решить госпожа удача. Шахтер в последних матчах демонстрирует далеко не лучшую свою игру. После международной паузы команда не смогла победить в домашнем матче чемпионата Левый Берег.

Фенербахче также не сумел одержать победу в своем последнем поединке против Коджаэлиспора. Стамбульцы лишь в компенсированное арбитром время второго тайма сумели вырвать ничейный результат.

Таким образом, оба соперника подходят к очной встрече с определенными проблемами в игре. Учитывая это, а также примерно равные шансы команд, вполне можно ожидать напряженного противостояния, которое завершится разделом очков.

Эксперты BETKING на победу Шахтера предлагают коэффициент 2.54, на ничью — 3.50, а на успех Фенербахче — 2.62.

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