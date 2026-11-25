Предлагаем вашему вниманию вместе с BETKING, лицензированным партнером проекта в сфере ставок, анонс матчей 5-го тура Лиги чемпионов.

В среду, 25 ноября, состоится второй игровой день пятого тура Лиги чемпионов, который уже более интересен украинским болельщикам. Да и в целом, вывески в этот раз довольно громкие.

Донецкий Шахтер снова отправится на Стэмфорд Бридж, чтобы встретиться с Фенербахче. Барселона отправится в гости к Сабаху, а Манчестер Юнайтед попытается вернуть веру своих больщиков выездом в Португалию.

Сабах - Барселона

25 ноября | 19:45 | Олимпийский, Баку

Жители Баку, пожалуй, очень рады таким гостям, как Барселона, чего не скажешь о фанатах Сабаха. Дебютант Лиги чемпионов пока с трудом справляется с матчами на европейской арене, имея в активе лишь одну победу над Славией. И очевидно, матч против каталонцев вряд ли принесет Сабаху еще очков.

Для Барселоны же матч с Сабахом может стать необходимой передышкой. Команда уступила Реалу и ПСЖ, а затем провела сложные матчи против Атлетико и Вильярреала. Сейчас выезд в Баку может дать парням Флика немного перевести дыхание. При всем уважении к Сабаху, но, пожалуй, даже резервный состав каталонцев может устроить разгром в предстоящем матче.

Того же мнения придерживаются и эксперты BETKING, предалагая коэффициент на тотал больше 4.5 - 1.66, а на тотал меньше 4.5 - 2.16.

Славия - Вильярреал

25 ноября | 19:45 | Фортуна Арена, Прага

Весьма любопытный матч состоится в этот вечер в Праге. Славия находится на дне таблицы, однако команда точно нашла себе новых фанатов. Чешский клуб показал очень хороший футбол против Арсенала и Фенербахче, потому Вильярреалу точно не стоит недооценивать соперника.

Хотя и «желтая субмарина» проявила себя клубом, который готов биться с любым соперником, если это не ПСЖ. Накануне Вильярреал сумел удивить даже Барселону, хотя в итоге и упустил победу. Очевидно, что испанцы будут фаворитом, однако учитывая игру Славии против команд, которые на бумаге ее значительно превосходят, матч может оказаться очень интересным.

На линии BETKING также много ждут от чехов, предлагая коэффициент на их победу 3.10, а на Вильярреал - 2.12. Ничья же получила коэффициент 4.00.

Атлетико - Викинг

25 ноября | 22:00 | Метрополитано, Мадрид

Неожиданно, но перед пятым туром Атлетико и Викинг - соседи в турнирной таблице. Команды занимают 22 и 23 строчки, имея по четыре очка. Банда Симеоне в текущем сезоне очень неплозо выступает в Испании, но на евроарене пока сумела обыграть кризисный Манчестер Юнайтед.

Викинг же создал сенсацию поделив очки с Баварией, а затем обыграл Сабах. Но то были оба домашние матчи, в гостях норвежцы играют заметно хуже. Тем не менее, это, скорее всего, будет все еще тяжелый матч для «матрацников», которые все равно остаются главным фаворитом и просто обязаны зарабатывать три очка.

Эксперты BETKING ожидают, что каждый из нападающий Атлетико имеет отличные шансы отличиться в воротах Викинга. Коэффициенты 1.60, 1.61 и 1.64 предлагаются на голы Александра Серлота, Джонатана Дэвида и Хулиана Альвареса соответственно.

Брюгге - Ливерпуль

25 ноября | 22:00 | Ян Брейдел Стадиум, Брюгге

Брюгге и Ливерпуль также являются соседями, имея по девять баллов в активе и занимая девятую и восьмую строчки в таблице. Бельгийцам пока, можно сказать, везло с календарем. Команда стартовала с обидного поражения Астон Вилле, затем неожиданно обыграла Интер, а после закрепила свое положение победами над Лансом и ПСВ. Но с Ливерпулем вряд ли получится продолжить успешную среию.

Команда Ираолы приедет в Брюгге после очень приятной победой над Манчестер Юнайтед на Энфилде. Если тренеру удастся сохранить этот позитивный импульс, мерсисайдцы просто обязаны будут переехать соперника. Хотя, возможно, Интер думал точно так же.

Предлагаемые коэффициенты также говорят о том, что бельгийцы могут удивить. На победу Брюгге BETKING дает коэффициент 4.50, Ливерпуля - 1.63, а ничью - 4.75.

Интер - Штутгарт

25 ноября | 22:00 | Джузеппе Меацца, Милан

Третий подряд матч между командами, которые занимают соседние строчки в таблице. Штутгарт перед пятым туром расположился на 14-й месте с семью очками, а сразу за ним Интер, имеющий на одно очко меньше. Так что матч будет еще и принципиальным с точки зрения турнирного положения.

Также обе команды не могут похвастать стабильными результатами, постоянно теряя очки там, где не должны были бы. Но при этом в последних двух турах Лиги чемпионов Штутгарт проиграл, а Интер наоборот одержал две победы. Потому «нерадзурри» сейчас должны быть в несколько лучшей психологической форме.

На линии BETKING ожидают яркого противостояния, а потому предлагают коэффициент на то, что обе забьют 1.40, а на то, что забьет лишь одна - 2.90.

Лилль - Бавария

25 ноября | 22:00 | Стад Пьер-Моруа, Вильнев-д’Аск

Лилль сейчас - одна из худших команд Лиги чемпионов, хотя в чемпионате у французов все не так плохо. На евроарене команда уступила Бетису, Арсеналу и Галатасараю и заработала одно очко против Буде/Глимт. При таком раскладе матч против Баварии станет очередным поражением для Лилля.

У мюнхенцев тоже не все гладко, команда потеряла очки в матчах с Арсеналом и Викингом. А недавно еще и лишилась двух лидеров - Харри Кейна и Майкла Олисе. Тем не менее, даже в таком виде Бавария остается абсолютным фаворитом, но в последующих матчах команде может быть тяжело.

Без Кейна и Олисе эксперты BETKING не ожидают от Баварии крупного счета, предлагая коэффициент 2.30 на тотал больше 3.5, и 1.60 на тотал меньше 3.5.

ПСЖ - Рома

25 ноября | 22:00 | Парк де Пренс, Париж

Пожалуй, центральный матч вечера. ПСЖ - одна из двух команд, которая еще не проиграла ни одного матча в Лиге чемпионов, учинив разгром каждому из своих соперников. После того, как парижане уничтожили Барселону, появились серьезные поводы считать, что Луис Энрике намерен выиграть третью чашку подряд.

Их соперник также интересен. Гасперини серьезно поработал с Ромой, сделав ее одним из главных фаворитов на скудетто, однако в Европе римляне не демонстрируют тех же результатов. Хотя поражения Манчестер Юнайтед и Реалу были очень близки к победам. Если бы соперником был любой другой клуб, кроме ПСЖ, можно было бы ждать от римлян победу, но команда Энрике, без чуда, им, пожалуй, не по зубам.

Тем не менее на линии BETKING не списывают Рому со счетов. На победу ПСЖ предалагается коэффициент 1.46, а на победу римлян - 6.33, ничья же получила коэффициент 5.00.

Спортинг - Манчестер Юнайтед

25 ноября | 22:00 | Эштадиу Жозе Алвеладе, Лиссабон

Спортинг под руководством Паулу Фонсеки в прошлом туре минимально обыграл Шахтер. С девятью очками команда занимает десятую строчку, хотя пока еще не встречалась с грандами. Дома у «львов» тоже все неплохо, пусть команда и идет третьей, но сейчас наладила результаты и имеет серию из пяти побед во всех турнирах.

Манчестер Юнайтед тоже имеет свою серию - серию из восьми матчей без побед в АПЛ. Манкунианцы идут в зоне вылета, и чтобы спасти клуб был нанят Маурисио Почеттино. Дебют аргентинца не задался и теперь нужно приложить массу усилий, чтобы немного сгладить эффект от унижения на Энфилде. Однако, кажется, что кризис в Манчестер Юнайтед намного глубже.

Отсюда следуют довольно любопытные коэффициенты от BETKING. Эксперты считают, что Манчестер Юнайтед способен победить Спортинг, давая на это коэффициент 2.62, победа же португальцев немного более вероятна - 2.60. Ничья же оценивается в 3.60.

Шахтер - Фенербахче

25 ноября | 22:00 | Стэмфорд Бридж, Лондон

И наконец самый ожидаемый матч вечера для украинских болельщиков Шахтер - Фенербахче. Перед пятым туром «горняки» отстают от турков на одно очко, идя на 21-й строчке. Чтобы попасть в пле й-офф команде Турана очень нужно набирать очки, а в последних турах она их только теряла, хоть и в напряженной борьбе.

Накануне Шахтер сумел вырваться на первое место в чемпионате Украины, а значит некоторое давление с команды должно было спасть. Однако Лига чемпионов - другой турнир с другими ставками, в котором пока «горняки» показали себя командой, которая готова бороться, но, словно, недостаточно подготовлена. Самое время опровергнуть такое мнение.

Тем более, что турецкий гранд сейчас переживает некоторый кризис. Дома команда далека от вершины таблицы, так и в Лиге чемпионов игра не складывается. С другой стороны, турки начали исправлять ситуацию, обыграв Ливерпуль, а затем разгромив Чорум, но в последнем матче снова потеряли очки. Шахтер обязан воспользоваться слабостью соперника и взять три очка, если они намерены пройти в следующую стадию.

На линии BETKING считают, что «горнякам» это по силам. Коэффициент на их победу - 2.71, а на успех Фенербахче - 2.62. Ничья оценивается в 3.40.

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