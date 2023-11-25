Стивенсон бросил вызов Ломаченко

Американский боксер хочет провести бой с Василием.

Чемпион WBC в легком весе Шакур Стивенсон бросил вызов Василию Ломаченко, предложив провести между ними еще один бой.

Вызов Стивенсона стал ответом на новость о том, что украинский боксер планирует вернуться на ринг в следующем году и побороться за титульный бой.

Американский боксер напомнил потенциальному сопернику, что на данный момент является обладателем чемпионского пояса.

«У меня есть пояс», — написал Стивенсон на своей X-странице.

Ранее стало известно, когда Ломаченко вернется в ринг.