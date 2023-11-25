Стивенсон бросил вызов Ломаченко
Американский боксер хочет провести бой с Василием.
Чемпион WBC в легком весе Шакур Стивенсон бросил вызов Василию Ломаченко, предложив провести между ними еще один бой.
Вызов Стивенсона стал ответом на новость о том, что украинский боксер планирует вернуться на ринг в следующем году и побороться за титульный бой.
Американский боксер напомнил потенциальному сопернику, что на данный момент является обладателем чемпионского пояса.
«У меня есть пояс», — написал Стивенсон на своей X-странице.
Ранее стало известно, когда Ломаченко вернется в ринг.
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