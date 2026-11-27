Предлагаем вашему вниманию вместе с BETKING, лицензированным партнером проекта в сфере ставок, анонс матчей 14-го тура чемпионата Испании.

Ла Лига продолжает радовать болельщиков своими матчами, и если интрига на вершине таблицы традиционно разворачивается лишь между двумя командами, то дальше…

Несколько команд спорят за места в еврокубках, а большинство продолжают пытаться "отойти" от зоны вылета!

Предлагаем вашему вниманию анонс матчей очередного тура чемпионата Испании.

Леванте — Расинг С.

27 ноября, 22:00. Стадион Сьютат де Валенсия, Валенсия.

Четырнадцатый тур чемпионата Испании начнется поединком между Леванте и Расингом. Клуб из Сантандера набрал неплохую форму и еще до международной паузы выиграл два из трех последних матчей, уступив лишь мадридскому Реалу. После возобновления чемпионата Расинг снова одержал победу — на этот раз над Реал Сосьедадом.

Команда поднялась на седьмую строчку турнирной таблицы. При этом разница забитых и пропущенных мячей у нее составляет минус 12 — хуже показатель только у двух коллективов из зоны вылета. И это при том, что Расинг занимает седьмое место.

Соперником клуба из Сантандера станет Леванте, который не побеждает уже в четырех матчах чемпионата Испании подряд. На прошлой неделе команда сыграла вничью с Эльче, оставшись вблизи зоны вылета. Несмотря на форму соперников, именно Леванте как хозяин поединка считается фаворитом встречи.

На сайте BETKING победа Леванте оценивается коэффициентом 2.12, ничья — 3.80, а успех Расинга — 3.25.

Бетис — Райо Вальекано

28 ноября, 15:00. Стадион Ла Картуха, Севилья.

В субботу Реал Бетис примет на своем поле Райо Вальекано. После отличного старта чемпионата у севильцев началась не самая удачная серия. И все же команда продолжает находиться в топ-4, хотя отстает от третьего места на четыре очка. При этом коллектив с пятой позиции уступает Бетису целых пять баллов. Поэтому независимо от результата предстоящего матча севильцы останутся четвертыми.

На неделе команда одержала победу в Лиге чемпионов, обыграв на выезде братиславский Слован. А вот Райо Вальекано в последних двух матчах чемпионата минимально уступил Реал Сосьедаду и Валенсии. Именно победа над Райо позволила валенсийцам покинуть зону вылета.

На сайте BETKING победа Бетиса оценивается коэффициентом 1.55, ничья — 4.50, а успех Райо Вальекано — 5.33. Тотал больше 3.5 гола имеет коэффициент 2.30, а тотал меньше 3.5 — 1.57.

Малага — Атлетик

28 ноября, 17:15. Стадион Ла Росаледа, Малага.

Одна из худших команд Ла Лиги Малага примет в новом туре Атлетик из Бильбао. По мнению экспертов, у хозяев фактически нет шансов победить представителя Страны Басков.

На прошлой неделе Малага минимально уступила Осасуне и теперь отстает на шесть очков от Эльче, который занимает 19-е место в турнирной таблице. Атлетик, в свою очередь, также потерпел минимальное поражение, уступив Эспаньолу. Из-за этого баски опустились с седьмой на восьмую строчку.

На сайте BETKING победа Малаги оценивается коэффициентом 4.75, ничья — 3.80, а успех Атлетика — 1.73. Вариант, что обе команды забьют, имеет коэффициент 1.86, а что нет — 1.95.

Эльче — Атлетико

28 ноября, 19:30. Стадион Мануэль Мартинес Валеро, Эльче.

Эльче в нынешнем сезоне одержал лишь две победы в 13 матчах. И в следующем поединке выиграть будет почти нереально, ведь соперником команды станет мадридский Атлетико.

Коллектив Диего Симеоне продолжает демонстрировать хорошие результаты в чемпионате. Лишь поражение от Барселоны в домашнем матче в начале ноября выбивается из серии удачных поединков, в которых Атлетико одерживал победы в чемпионате Испании.

На неделе матрасники играли в Лиге чемпионов, где дома победили норвежский Викинг.

На сайте BETKING тотал больше 3.5 гола оценивается коэффициентом 2.30, а тотал меньше 3.5 — 1.57. Вариант, что обе команды забьют, имеет коэффициент 1.71, а что нет — 2.10.

Реал Мадрид — Алавес

28 ноября, 22:00. Стадион Сантьяго Бернабеу, Мадрид.

Субботнюю программу матчей завершит поединок между мадридским Реалом и Алавесом. Разумеется, шансов на то, что гости одержат здесь победу, почти нет. Только чудо поможет Алавесу увезти три очка с Сантьяго Бернабеу.

У Реала минимум кадровых потерь. К отсутствию травмированного Родриго уже давно привыкли, а теперь повреждение также получил Эндрик. Все остальные футболисты готовы играть.

Алавес в последнем поединке наконец прервал неудачную серию без побед и одолел Депортиво, благодаря чему смог подняться на несколько позиций в турнирной таблице.

На сайте BETKING победа Реала оценивается коэффициентом 1.15, ничья — 8.00, а успех Алавеса — 15.00. Тотал больше 3.5 гола имеет коэффициент 1.80, а тотал меньше 3.5 — 1.95.

Валенсия — Осасуна

29 ноября, 15:00. Стадион Месталья, Валенсия.

Воскресный футбол в чемпионате Испании откроет поединок между Валенсией и Осасуной. Летучие мыши благодаря минимальной победе над Райо Вальекано на прошлой неделе смогли покинуть зону вылета, хотя сейчас опережают ближайших конкурентов лишь по дополнительным показателям.

Их соперник также одержал победу, но играл против худшей команды чемпионата — Малаги. Осасуна дома выиграла с минимальным счетом. Главным событием встречи стало удаление защитника Алехандро Катены, без которого теперь команде придется играть на Месталье.

На сайте BETKING победа Валенсии оценивается коэффициентом 2.12, ничья — 3.20, а успех Осасуны — 3.60.

Депортиво — Барселона

29 ноября, 17:15. Стадион Риасор, Ла-Корунья.

Барселона в этом туре сыграет на выезде, а ее соперником станет Депортиво. В этом матче команде Ханса-Дитера Флика не поможет большое количество футболистов. В первую очередь это Фермин Лопес, которого удалили в предыдущей игре уже на скамейке запасных после того, как его успели заменить.

Повреждение также есть у Ламина Ямаля. Из-за него он пропускал поединок Лиги чемпионов против Сабаха, и пока неизвестно, сможет ли принять участие в матче с Депортиво.

Несмотря на кадровые проблемы, Барселона все равно считается очень серьезным фаворитом встречи. Любая потеря очков каталонцами станет сенсацией.

На сайте BETKING победа Барселоны оценивается коэффициентом 1.22, ничья — 7.00, а успех Депортиво — 10.00. Тотал больше 3.5 гола имеет коэффициент 1.62, а тотал меньше 3.5 — 2.25.

Сельта Виго — Вильярреал

29 ноября, 19:30. Стадион Абанка-Балаидос, Виго.

Вильярреал в последних матчах чемпионата Испании чередует победы с поражениями. На прошлой неделе команда играла на выезде против Барселоны и даже вела в счете 2:0 после яркого начала встречи. Но удержать преимущество над каталонцами не удалось — 2:3. В результате Вильярреал опустился на десятую строчку турнирной таблицы.

Победа в предстоящем матче может вернуть команду в борьбу за еврокубковые места. Однако соперник у нее непростой. Сельта, хоть и имеет не самую удачную серию и не одержала ни одной победы в последних четырех матчах, неплохо проявила себя в предыдущем поединке против мадридского Реала, хотя и уступила.

На сайте BETKING победа Сельты оценивается коэффициентом 2.71, ничья — 3.50, а успех Вильярреала — 2.45.

Реал Сосьедад — Севилья

29 ноября, 22:00. Стадион Аноэта, Сан-Себастьян.

Одно из самых интересных противостояний всего тура состоится в Сан-Себастьяне, где Реал Сосьедад примет Севилью.

На прошлой неделе Реал Сосьедад неожиданно уступил на выезде Расингу со счетом 2:3, из-за чего еще немного отстал от зоны Лиги чемпионов. А вот Севилья не смогла в полной мере воспользоваться осечкой конкурента: в домашнем матче команда не обыграла Бетис, сыграв вничью 1:1.

В целом у Севильи нет ни одной победы в последних трех матчах. Сейчас эти две команды разделяют три очка в турнирной таблице. Эксперты считают фаворитом противостояния Реал Сосьедад.

На сайте BETKING победа Реал Сосьедад оценивается коэффициентом 2.16, ничья — 3.50, а успех Севильи — 3.20. Тотал больше 2.5 гола имеет коэффициент 1.76, а тотал меньше 2.5 — 2.00.

Эспаньол — Хетафе

30 ноября, 22:00. Стадион RCDE Стэдиум, Корнелья-де-Льобрегат.

Эспаньол дома примет Хетафе в рамках 14-го тура. Каталонцы набрали хорошую форму и благодаря двум победам в трех последних турах смогли немного оторваться от зоны вылета. В то же время они опережают занимающий 18-е место Хетафе всего на три очка.

Именно с Хетафе Эспаньол и сыграет в этом туре. Гости после поражения в матче перед международной паузой уступили и в первом поединке после возвращения клубного футбола. Правда, соперником был мадридский Атлетико, с которым Хетафе не смог справиться на своем поле.

Эксперты считают, что шансов на победу над Эспаньолом у гостей немного. Однако определенные предпосылки для положительного результата у Хетафе все же есть.

На сайте BETKING победа Эспаньола оценивается коэффициентом 2.05, ничья — 3.10, а успех Хетафе — 4.00.

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