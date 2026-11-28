Дубль Гиббс-Уайта принес Ноттингему победу над Челси
В пятницу, 27 ноября, Ноттингем принимал дома Челси.
Хозяевам понадобились всего пять минут, чтобы открыть счет. Жезус идеальным ударом в девятку не оставил шансов Мартинесу.
А следующие 40 минут команды провели практически без ворот, борясь за контроль над игрой. Точнее, Ноттингем пытался одобрать этот контроль у Челси.
Со стартом второго тайма Фофана привез пенальти в свои ворота, позволив Гиббс-Уайту забить второй гол, но почти сразу Эмега снова сократил разрыв до одного гола.
Челси попробовал надавить, но получил в ответ атаку, которую Гиббс-Уайт завершил изящным парашютом за шиворот Мартинесу. До конца матча Эмега оформил дубль и подарил Челси шанс спастись, но воспользоваться им лондонцы не сумели.
Статистика матча Ноттингем - Челси 12-го тура АПЛ
Ноттингем - Челси 3:2
Голы: Жезус, 5, Гиббс-Уайт (пенальти), 51, 72 - Эмега, 54, 89
Ожидаемые голы (xG): 1.46 - 1.27
Владение мячом: 35% - 65%
Удары: 10 - 9
Удары в створ: 7 - 3
Угловые: 1 - 2
Фолы: 15 - 11