Украинцу пришлось извиняться за эмоции на фоне разгромного поражения в Лиге Европы.

Полузащитник Бенфики Георгий Судаков оказался в центре скандала после гостевого матча пятого тура общего этапа Лиги Европы с Викторией Пльзень, в котором лиссабонцы потерпели разгромное поражение со счетом 0:4.

24-летний украинец в этом поединке вышел на замену сразу после перерыва, а после финального свистка решил обменяться футболками с игроком чешской команды Денисом Вишински и при этом искренне улыбался.

Неуместная радость украинского хавбека на фоне провального матча вызвала возмущение и гнев у болельщиков Бенфики, которые начали требовать убрать его из клуба.

Из-за реакции фанатов Судакову пришлось опубликовать у себя в Instagram обращение, в котором он извинился за свои чрезмерные эмоции.

"Прошу прощения у всех болельщиков, которых задела моя улыбка во время обмена футболками с соперником после матча. Моя необдуманная реакция никак не была связана с результатом, но я понимаю, что, даже не имея такого намерения, допустил недопустимую ошибку. Я очень уважаю Бенфику и сегодня чувствую то же самое, что и все болельщики клуба", - написал Судаков.