Клуб объявил о заключении контракта с 20-летним украинским нападающим.

В Бейсингстоке выделили скорость футболиста, его технические навыки и способность создавать опасность у ворот соперников. Кроме того, руководство клуба обратило внимание на стремление украинца прогрессировать.

"В Кристиане мы увидели очевидную угрозу воротам соперника. Он значительно быстрее, чем многие могут предположить, и сочетает уверенность в своих силах с настоящим желанием совершенствоваться. Он понимает, на что способен, но не считает себя состоявшимся футболистом. Для молодого игрока это отличное качество", — отметил главный тренер команды Дэн Браунли.

Сам Шевченко также поделился впечатлениями от подписания контракта.

"Я очень рад подписать контракт с Бейсингсток Таун. Это отличная возможность для меня, и я искренне рад стать частью клуба и внести свой вклад в то, что здесь строится. Я хочу усердно работать, выкладываться ради команды и, самое главное, помогать ей достигать поставленных целей. Надеюсь забить много голов»" — заявил футболист.

Украинец уже успел отличиться в составе новой команды. 14 ноября он забил гол в матче против Чиппенгема, который Бейсингсток выиграл со счетом 2:1. Шевченко открыл счет на 23-й минуте, а по итогам встречи был признан лучшим игроком матча.

Бейсингсток Таун выступает в Южной лиге Англии (Southern League Premier South), которая относится к седьмому уровню футбольной системы страны.

Ранее Кристиан занимался в академиях Челси, Тоттенхэма и Уотфорда. В лондонском клубе он тренировался под руководством бывшего футболиста Яя Туре, после чего продолжил развитие в структуре Уотфорда.