Экс-чемпион мира выступил в Киеве в необычном поединке.

Бывший чемпион мира Денис Беринчик оформил первую победу после поражения в титульном бою.

Напомним, что украинец уступил титул чемпиона мира в легком весе по версии WBO британцу Сэму Ноуксу еще в августе.

С тех пор первым боем для Беринчика стал поединок в Киеве на "Битве стилей" против украинского бойца Бовара Ханакова.

Бой проходил в специфических условиях. Бойцы бились в перчатках для ММА, а также в течение пяти раундов по три минуты.

Беринчик уверенно доминировал над оппонентом на протяжении всего боя и даже отправил его в нокдаун в четвертом раунде, но в итоге победителя определили судьи.

Единогласным судейским решением Денис Беринчик был признан победителем боя.