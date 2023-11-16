Усик - Фьюри: онлайн-трансляция пресс-конференции
На мероприятии станет известна дата исторического боя.
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик проведет поединок с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.
Сегодня, 16 ноября, промоутерская компания Top Rank проведет пресс-конференцию, на которой станет известна дата титульного боя. На кону поединка будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.
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Начало пресс-конференции в 20:00 по Киеву.
Смотреть онлайн-трансляцию пресс-конференции Усик - Фьюри:
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