Усик удивил трюком с монетками легенду Манчестер Юнайтед

Украинец показал фирменную ловкость рук.

Легендарный защитник Манчестер Юнайтед и сборной Англии Гари Невилл взял интервью у чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика.

Украинец рассказал экс-футболисту о своих тренировках, политической и жизненной позиции, а также провел в свой тренировочный зал.

Усик решил удивить своего интервьюера своим коронным трюком. Боксер кладет на руку несколько монет, а после - подбрасывает и ловит той же рукой.

Невилл оказался в ступоре от продемонстрированной ловкости, а сам украинец лишь со смехом произнес: "Хе хуу".

Ранее сообщалось, что Усик посвятил стих растрелянному военнопленному.