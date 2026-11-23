Предлагаем вашему вниманию вместе с BETKING, стратегическим партнером УПЛ, превью поединка тринадцатого тура чемпионата Украины.

В понедельник, 23 ноября, 13-й тур УПЛ будет закрыт сразу двумя матчами. В одном из них сойдутся ЛНЗ и Полесье, что обещает болельщикам очень непростое противостояние.

Черкасский клуб все еще не потерял надежду на медали чемпионата тогда, как «волки» всерьез сражаются с Шахтером за чемпионский титул. Таким образом, обе команды обязаны будут играть на победу, чтобы подтвердить собственные амбиции.

Предлагаем вашему вниманию анонс встречи ЛНЗ - Полесье.

ЛНЗ - Полесье

23 ноября | 13:00 | Черкассы Арена, Черкассы

ЛНЗ наконец набрал форму, и после поражения Шахтеру, не проиграл четыре подряд игры в чемпионате (3 победы и ничья). Немного омрачает ситуацию ранний вылет из Кубка Украины Металлисту, но в чемпионате коллектив Пономарева все еще может рассчитывать на еврокубковые места.

Накануне матча с Полесьем у ЛНЗ есть два матча в запасе, из-за чего их шестое место не является показателем, при определенных условиях команда могла бы располагаться значительно выше. Однако их соперник - команда с одной из лучших атак чемпионата, и сдержать житомирян даже дома будет очень непростой задачей.

В то же время команда Ротаня имеет свою серию - девять матчей без поражений (7 побед и 2 ничьих), а также две победы в Кубке Украины. Житомирский клуб может и навязывает конкуренцию Шахтеру, который вынужден тратить свои силы еще и в Лиге чемпионов.

Именно этим, пожалуй, и может воспользоваться Полесье, чтобы отобрать у «горняков» титул. Однако для этого и самим нужно набирать очки в каждом матче. ЛНЗ - непростой соперник, но именно на черкасской арене «волки» чаще всего обыгрывали ее хозяев.

Интересный факт

ЛНЗ и Полесье не так давно начали писать совместную историю. На счету команд лишь девять очных поединков, в которых житомиряне обладают преимущством: шесть побед против двух. И еще два матча завершились вничью.

Но как было сказано ранее, из этих шести побед - четыре «волки» оформили именно на Черкассы Арене. Но и ЛНЗ обе свои победы добыли в Житомире, а не на домашнем стадионе.

В последнем матче в феврале этого года команды встретились в Черкассах, где Полесье оформило уверенную победу 1:3 благодаря голам Андриевского, Эмерллаху и Гайдучика.

Ориентировочные составы

У обеих команд нет никаких новых проблем с кадрами, потому оба тренера могут рассчитывать выставить свои сильнейшие составы.

Перед меджународной паузой и ЛНЗ, и Полесье выиграли свои матчи, потому выбор тренеров будет зависеть исключительно от формы своих игроков. Пожалуй, ни у кого из тренеров нет никаких предпосылок экспериментировать с составом, потому сюрпризов ждать не стоит.

ЛНЗ: Ледвий – Роман, Слюбик, Муравский, Драмбаев – Рябов, Дидык, Якубу – Кузык, Ндиага, Пасич.

Полесье: Волынец – Майсурадзе, Чоботенко, Сарапий, Крушинский – Андриевский, Бабенко, Брагару – Андраде, Краснопир, Велетень.

Прогноз ISPORT: 1:2

Выглядит логичным предположить, что Полесье сумеет продлить свою серию побед на Черкассы Арена. Несмотря на неплохую форму ЛНЗ, команда Ротаня выглядит сильнее и стабильнее. А чемпионская гонка обязывает их играть только на победу.

С другой же стороны, полностью списывать ЛНЗ со счетов нельзя. Черкасщане также находятся в борьбе за высокие позиции и это должно мотивировать их не меньше, чем соперника. К тому же, перед родными трибунами пора бы и победить.

В любом случае игра будет очень тяжелой для обеих коллективов и любая ошибка может повлиять на конечный результат. Но именно Полесье обладает более классным составом, который удачней может воспользоваться промахами оппонента.

Эксперты BETKING отдают предпочтение житомирской команде, предлагая коэффициент на ее победу 2.20, а на победу хозяев - 4.00. Ничья же получила коэффициент 2.90.

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