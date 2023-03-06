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Sony выпустит анимационный сериал про Месси

Шоу расскажет о детстве аргентинской звезды.
Sony выпустит анимационный сериал про Месси

Sony Music Entertainment занимается разработкой анимационного сериала, где главным героем станет чемпион мира Лионель Месси, сообщает Deadline.

Мультфильм будет создаваться для детской и юношеской аудитории и расскажет о детстве аргентинского нападающего. О проблемах, с которыми ему пришлось столкнуться и том, как он их преодолевал.

Известно, что сериал будет снят на английском и испанском языках, а также на "нескольких других". При этом пока неизвестно, станет ли он чьим-либо эксклюзивом, об этом не заявила пока ни одна платформа.

Компания Leo Messi Management принимает непосредственное участие в создании сериала, именно она будет заниматься и его распространением.

"С детства я всегда любил мультсериалы, и мои дети являются большими поклонниками анимационных героев. Возможность участвовать в анимационном проекте делает меня счастливым, потому что это реализует одну из моих мечт.

Я хотел бы поблагодарить Sony Music за присоединение к этому проекту, и мы надеемся, что результат понравится всем, особенно девочкам и мальчикам", - сказал Месси, комментируя создание мультфильма.

Напомним, что ранее Лионель Месси достиг отметки в 1000 результативных действий.

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