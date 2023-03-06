Sony выпустит анимационный сериал про Месси

Шоу расскажет о детстве аргентинской звезды.

Sony Music Entertainment занимается разработкой анимационного сериала, где главным героем станет чемпион мира Лионель Месси, сообщает Deadline.

Мультфильм будет создаваться для детской и юношеской аудитории и расскажет о детстве аргентинского нападающего. О проблемах, с которыми ему пришлось столкнуться и том, как он их преодолевал.

Известно, что сериал будет снят на английском и испанском языках, а также на "нескольких других". При этом пока неизвестно, станет ли он чьим-либо эксклюзивом, об этом не заявила пока ни одна платформа.

Компания Leo Messi Management принимает непосредственное участие в создании сериала, именно она будет заниматься и его распространением.

"С детства я всегда любил мультсериалы, и мои дети являются большими поклонниками анимационных героев. Возможность участвовать в анимационном проекте делает меня счастливым, потому что это реализует одну из моих мечт.

Я хотел бы поблагодарить Sony Music за присоединение к этому проекту, и мы надеемся, что результат понравится всем, особенно девочкам и мальчикам", - сказал Месси, комментируя создание мультфильма.

Напомним, что ранее Лионель Месси достиг отметки в 1000 результативных действий.