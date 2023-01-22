Рома определилась, кем заменит Дзаньоло

У "джалоросси" уже готов план Б.

Рома нацелилась заполучить вингера Челси Хакима Зиеша, сообщает Джанлука Ди Марцио.

Ранее стало известно, что римский клуб готовится расстаться со своим атакующим хавом Николо Дзаньоло, им интересуются Брайтон и Тоттенхэм. Однако соглашение между клубами еще не достигнуто.

В случае, если Николо всё-таки покинет Рому, "джалоросси" намерены подписать Хакима Зиеша, который не против покинуть Челси.

Однако и у этой сделки есть проблема - зарплата марокканца. Сейчас Зиеш получает 6,5 млн евро в год, Рома не может позволит себе такие траты.