Первый "успех" на сборах: Динамо сыграло вничью с Аустрией Лустенау
Киевляне совершили камбэк во втором тайме, который позволил им достичь удовлетворительного результата.
В рамках третьего контрольного матча на сборах в Турции Динамо встретилось с Аустрией из города Лустенау.
Начало матча для команды Мирчи Луческу проходило в том же духе, что и прошлые два спарринга. К концу первого тайма киевляне проигрывали 2:0.
После перерыва ситуацию, к счастью, удалось перевернуть. Примечательно, что голы в составе "бело-синих" забивали два защитника.
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Сперва Денис Попов сократил отставание в счете, а затем Констанин Вивчаренко восстановил паритет на табло.
Как итог, Динамо впервые на этих сборах не проиграло. Ранее Марибор и Рапид достаточно легко переигрывали украинский клуб.
Динамо - Аустрия Лустенау 2:2
Голы: Попов, 51, Вивчаренко, 60 - Фридрикас, 27,34
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