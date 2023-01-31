Первый "успех" на сборах: Динамо сыграло вничью с Аустрией Лустенау

Киевляне совершили камбэк во втором тайме, который позволил им достичь удовлетворительного результата.

В рамках третьего контрольного матча на сборах в Турции Динамо встретилось с Аустрией из города Лустенау.

Начало матча для команды Мирчи Луческу проходило в том же духе, что и прошлые два спарринга. К концу первого тайма киевляне проигрывали 2:0.

После перерыва ситуацию, к счастью, удалось перевернуть. Примечательно, что голы в составе "бело-синих" забивали два защитника.

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Сперва Денис Попов сократил отставание в счете, а затем Констанин Вивчаренко восстановил паритет на табло.

Как итог, Динамо впервые на этих сборах не проиграло. Ранее Марибор и Рапид достаточно легко переигрывали украинский клуб.

Динамо - Аустрия Лустенау 2:2

Голы: Попов, 51, Вивчаренко, 60 - Фридрикас, 27,34