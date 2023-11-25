Заря вновь проиграла Маккаби в Лиге конференций

Очередное поражение луганского клуба.

В субботу, 25 ноября, футбольный клуб Заря из Луганска проиграл в гостях израильскому Маккаби из Тель-Авива в перенесенном матче третьего тура группового этапа Лиги конференций. Матч проходил в сербском городе Бачка-Топола.



После поражения в предыдущем матче с Маккаби со счетом 1:3, Заря не смогла взять реванш, уступив со счетом 2:3. Первый гол в ворота Зари был забит Эраном Захави в компенсированное время первого тайма. Во втором тайме Дор Перец забил два гола, повторив свой успех из первого матча.

Заря смогла ответить только на 71-й минуте голом Эдуардо Герреро, а затем Игорь Горбач сократил отставание до минимума на 88-й минуте. Однако, это было все, что Заря смогла сделать.После четырех туров Заря занимает третье место в своей группе с четырьмя очками, в то время как Маккаби с девятью баллами занимает второе место.- Заря 3:2

Голы: Захави, 45+2, Перец, 46, 60 - Герреро, 71, Горбач, 88



Составы команд:



Маккаби Тель-Авив: Москера, А. Коэн, Лукассен (Биттон, 66), Саборит, Ревиво, Д. Перец, ван Оверем, Каниховски (Тургеман, 66), Битон (Голаса, 76), Захави (Давидзажа, 84), Милсон (Й. Коэн, 76).



Заря: Турбаевский, Батагов, Джордан (Боль, 66), Снурницын, Мичин, Чурко (Мишнев, 57), Кирюханцев (Данченко, 81), Нагнойный (Бугай, 81), Алефиренко (Горбач, 57), Антюх.



Предупреждения: ван Оверем, Ревиво - Джордан, Боль.