Матвиенко может пропустить матч против Фейеноорда

У защитника проблемы со здоровьем.

Защитник донецкого Шахтера Николай Матвиенко рискует пропустить матч Лиги Европы против Фейеноорда, об этом рассказал главный тренер "горняков" Игорь Йовичевич.

Матвиенко пропустил матч против Металлиста 1925, который Шахтер выиграл с разгромным счетом, и неизвестно, успеет ли восстановиться к матчу против голландской команды.

Николай провел в стартовом составе обе игры против Ренна, сыграл против Миная, а потом неожиданно выбыл. Как оказалось, у защитника уже несколько дней высокая температура.

"Отсутствует только Матвиенко, у которого четыре или пять дней температура. Это еще одна проблема в обороне, ведь мы не знаем, будет ли он готов к Фейеноорду. Такое порой случается, но мы должны быть сплоченными, чтобы первый матч сыграть на максимум", - сказал хорватский специалист.

Матвиенко может заменить в старте Ярослав Ракицкий, вернувшийся в Шахтер в зимнее ТО. Также в центре оороны донецкой команды могут сыграть Эдуард Козик и Марьян Фарина.