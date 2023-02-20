Адейеми пропустит ответную игру против Челси

Нападающий пропустит около трех недель.

Форвард дортмундской Боруссии Карим Адейеми выбыл приблизительно на три недели из-за повреждения.

Во внемя матча с Гертой немецкий нападающий схватился за заднюю поверхность бедра, но сумел отдать голевой пас. Сразу после этого Карима заменили.

Обследование показало разрыв мышечного волокна, из-за чего Адейеми пропустит около трех недель, включая и ответный матч против Челси в Лиге Чемпионов.

Напомним, что в первом матче подопечные Терзича минимально обыграли лондонцев. Единственный мяч на свой счет записал как раз Адейеми.

В текущем сезоне у нападающего шесть забитых мячей в 24 матчах за Боруссию.