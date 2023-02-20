Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Адейеми пропустит ответную игру против Челси

Нападающий пропустит около трех недель.
Адейеми пропустит ответную игру против Челси

Форвард дортмундской Боруссии Карим Адейеми выбыл приблизительно на три недели из-за повреждения.

Во внемя матча с Гертой немецкий нападающий схватился за заднюю поверхность бедра, но сумел отдать голевой пас. Сразу после этого Карима заменили.

Обследование показало разрыв мышечного волокна, из-за чего Адейеми пропустит около трех недель, включая и ответный матч против Челси в Лиге Чемпионов.

Напомним, что в первом матче подопечные Терзича минимально обыграли лондонцев. Единственный мяч на свой счет записал как раз Адейеми.

В текущем сезоне у нападающего шесть забитых мячей в 24 матчах за Боруссию.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости