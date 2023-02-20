Солидарность: Команды АПЛ в следующем туре выйдут с сине-желтыми повязками
Английский футбол поддерживает Украину в полномасштабной войне с россией.
В предстоящие дни стартует 25-й тур чемпионата Англии по футболу.
Как сообщает The Athletic, все игроки и тренеры команд английской Премьер-лиги в следующем туре выйдут на матчи в сине-желтых повязках в поддержку Украины в годовщину вторжения россии.
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Отметим, что игровой уикенд начнется в пятницу, 24 февраля. В поединке сыграют Фулхэм и Вулверхэмптон.
Напомним, с момента начала полномасштабной войны АПЛ отправила миллион фунтов в поддержку Украины, а также разорвала договор с российским транслятором чемпионата.
Ранее сообщалось, что Абрамович передаст Украине 2,3 млрд фунтов, вырученные с продажи Челси.
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