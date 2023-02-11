Ослабленный травмами и инфекцией ПСЖ проиграл Монако

Парижане не могли рассчитывать на ряд исполнителей и потерпели третье поражение в чемпионате.

В субботу, 11 февраля, ПСЖ в центральном матче 23-го тура французской Лиги 1 встречался на выезде с Монако.

В этом поединке главный тренер гостей Кристоф Галтье не мог рассчитывать на травмированных лидеров команды Лионеля Месси и Килиана Мбаппе. Кроме того, перед игрой стало известно, что ряд исполнителей будет вынужден пропустить встречу из-за кишечной инфекции.

Как следствие, в ослабленном составе ПСЖ потерпел от Монако поражение со счетом 1:3, которое стало для парижан третьим в нынешнем розыгрыше чемпионата.

Все голы в поединке были забиты в первом тайме. ПСЖ пропустил уже в дебюте матча от представителя страны-террориста, а также дубль на свой счет записал Виссам Бен Йеддер. Гости смогли ответить только результативным ударом Варрена Заира-Эмри.

ПСЖ с 54 очками продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции. Монако пока поднялся на вторую строчку и отстает от парижан на семь баллов.

Статистика матча Монако - ПСЖ 23-го тура чемпионата Франции

Монако - ПСЖ 3:1

Голы: Головин, 4, Бен Йеддер, 18, 45+2 - Заир-Эмри, 39

Монако: Нюбель – Агилар, Дисаси, Марипан, Энрике – Диатта, Камара (Матазо, 90+3), Фофана, Головин – Бен Сегир (Минамино, 72), Бен Йеддер (Эмболо, 72)

ПСЖ: Доннарумма – Данилу (Гарби, 59), Маркиньос, Битшиабу (Рамос, 46) – Пембеле (Хакими, 66), Заир-Эмри, Витинья (Кимпембе, 80), Солер, Бернат – Экитике (Хусни, 80), Неймар

Предупреждение: Хакими.