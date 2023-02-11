Тальяфико: Футболу нужно было видеть, как Месси выигрывает чемпионат мира
Аргентинец рад, что его соотечественник поднял над головой заветный кубок.
Защитник Лиона и сборной Аргентины Николас Тальяфико заявил, что Лионель Месси заслужил стать чемпионом мира.
"То, что Месси стал чемпионом мира, это справедливо. Видите ли, я не знаю, нуждался ли он в этом, потому что он и так лучший, и его успехи не нужно измерять чемпионатами, но я думаю, что футболу нужно было видеть, как Лео выигрывает чемпионат мира.
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Даже здесь, во Франции, многие люди говорили мне: "Как хорошо, что Лео победил", – сказал Тальяфико в интервью Ole.
Напомним, сборная Аргентины выиграла ЧМ-2022, в финале турнира одержав победу над Францией (3:3, пен 4:2).
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