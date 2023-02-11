Основной защитник Барселоны выступил с заявлением касаемо своего будущего в клубе

Бальде намерен надолго остаться в клубе.

Юный защитник Барселоны Алекс Бальде высказался о своем будущем в клубе.

"Барселона провела встречу с моим агентом. Для меня предельно ясно, что я хочу остаться здесь на много-много лет.

Читайте также: Барселона намерена оспорить отказ ФИФА оформить трансфер защитника ЛА Гэлакси

Я пришел в клуб в 7 лет и хочу играть за него и сейчас, и в будущем", – сказал 19-летний испанец в интервью L’Esportiu.

В текущем сезоне на счету Бальде 4 ассиста в 18 матчах Ла Лиги. Действующее соглашение игрока с Барселоной истекает летом 2024 года.