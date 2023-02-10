Вингер Барселоны может продолжить карьеру в АПЛ

За Фати сейчас следит ряд английских клубов.

Сразу несколько английских грандов следят за Ансу Фати, сообщает Фабрицио Романо.

За испанским вингером внимательно наблюдают Арсенал, Манчестер Юнайтед и Ливерпуль, однако сейчас Барселона не намерена расставаться с Фати.

При этом руководство каталонцев признает, что ситуация может измениться во второй половине сезона. На это могут повлиять как травмы Ансу, так и финансовые проблемы клуба.

Однако директор Барселоны Матеу Алемани заявил, что клубу удалось сильно сократить зарплатную ведомость, благодаря уходу Пике и Гризманна.

Клубы, претендующие на Фати, также прекрасно ознакомлены с его контрактом, в котором прописана сумма отступных в 1 млрд евро. Однако его надеются переманить стабильной игровой практикой, которую игрок не всегда получает в Барселоне.