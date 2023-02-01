Сага окончена: Энцо Фернандес перешел в Челси

Лондонский клуб не пожалел отдать за молодого аргентинца более 100 миллионов евро.

Во вторник, 31 января, лондонский Челси вернулся к кандидатуре Энцо Фернандеса, которого не удалось подписать в первые дни трансферного окна.

Долгое время Бенфика упиралась и не хотела отпускать 22-летнего хавбека. Стороны не могли договориться о сумме и структуре выплаты.

Но все же "синим" удалось убедить Бенфику продать футболиста - трансфер лучшего молодого игрока чемпионата мира-2022 обошелся англичанам в 121 миллион, сообщает официальный сайт Бенфики. 25% от суммы направятся на счет Ривер Плейта.

Первый взнос составляет 34 миллиона, остальная часть будет выплачена в виде пяти отдельных выплат. С самим полузащитником был подписан контракт на 8,5 лет (до 2031 года, так же, как и в случае с Мудриком).

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Стоит отметить, что Фернандес перешел в Бенфику только прошлым летом - Ривер Плейт получил за него всего 11,3 миллиона.

В нынешнем сезоне Энцо Фернандес принял участие в 29 матчах Бенфики во всех турнирах, отметившись 4 голами и 7 ассистами.