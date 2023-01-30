Вильярреал – Райо Вальекано: онлайн трансляция матча 30.01.2-23 чемпионата Испании

Вашему вниманию онлайн-трансляция матча Ла Лиги между Вильярреалом и Райо Вальекано.

В понедельник, 30 января, одним из самых интересных матчей во всем мире станет встреча Вильярреала с Райо Вальекано рамках очередного тура чемпионата Испании.

Вильярреал проведет третий домашний матч подряд, в двух предыдущих его соперниками были мадридский Реал (поражение в кубке Испании) и Жирона (тяжелейшая победа на последних минутах встречи).

Райо Вальекано свой предыдущий матч также провел дома и уступил в нем Реал Сосьедаду.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Вильярреал – Райо Валекано

Трансляция матча будет доступна в этой новости 30 января и начать смотреть её онлайн можно в 22:00 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить та медиасервисе MEGOGO.

Отметим, что эти команды в нынешнем сезоне еще не встречались, а в мае прошлого года Вильярреал на чужом поле разбил соперника со счетом 5:1.

"Желтая субмарина" в этом сезоне борется за место в ТОП-4, которое позволит команде играть в Лиге чемпионов в следующем году. Что касается Райо, то они хоть и находятся в середине таблицы, но отстают от нынешнего соперника всего на пять пунктов и в случае победы могут подняться на седьмое место в таблице.