Хет-трик Холанда прибил Вулверхэмптон

Норвежец возвращается к оптимальным голевым кондициям.

В воскресенье, 22 января, на Этихад Стэдиум прошел матч 21-го тура Английской Премьер-лиги между Манчестер Сити и Вулверхэмптоном.

Несмотря на итоговый счет, игра получилась довольно равной. У "волков" страдала точность (всего один удар в створ), при этом по общему количеству ударов и владению мячом команда Хулена Лопетеги не сильно отставала.

Но у Пепа Гвардиолы есть Эрлинг Холанд. И норвежца вполне хватило, чтобы организовать дежурную победу.

Читай также: Манчестер Сити намерен усилиться полузащитником Наполи

Сначала он под конец первого тайма в очередной раз забил с передачи Кевина Де Брюйне, а уже после перерыва он в течение пяти минут отметился еще дважды: сначала Эрлинг реализовал пенальти, после чего он воспользовался ошибкой голкипера Жозе Са.

Через пять минут Гвардиола решил заменить Холанда, а это значит, что команды больше не забивали. Хотя еще был гол Рияда Мареза, но он был отменен после консультации с арбитром на VAR.

За 20 сыгранных туров "горожане" заработали 45 очков, продолжая преследования Арсенала. Вулверхэмптон же безуспешно пытается оторваться от зоны вылета: 17 очков и 17-е место.

Статистика матча Манчестер Сити - Вулверхэмптон 21-го тура АПЛ

Манчестер Сити - Вулверхэмптон

Голы: Холанд, 40, 49 (пен.), 54.

Владение мячом: 55% - 45%

Удары: 13 - 10

Удары в створ: 7 - 1

Фолы: 10 - 10

Атаки: 112 - 86

Манчестер Сити: Эдерсон - Льюис (Аке, 46), Стоунз, Аканджи, Ляпорт - Де Брюйне (Силва, 77), Родри (Филлипс, 77), Гюндоган - Марез (Палмер, 81), Холанд (Альварес, 61), Грилиш.

Вулверхэмптон: Са - Семеду, Коллинз, Килман, Буэну (Аит Нури, 81) - Лемина (Поденсе, 67), Невеш, Нуньес - Траоре (Сарабия, 46), Хименес (Кунья, 46), Хван (Моутиньо, 46).

Предупреждения: Родри - Килман, Лемина.