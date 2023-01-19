Шерлок Холмс отдыхает: Шакира узнала об измене Пике по банке варенья

Зная, кто что любит, и сопоставив все факты, колумбийская певица пришла к выводу, что ей изменяют.

С каждым днем подробностей о расставании Жерара Пике и Шакиры становится все больше и больше.

Колумбийская певица перенесла поле их "битвы" подколов, сделав своей целью маму экс-защитника Барселоны, установив перед ее домом чучело и колонку, из которой постоянно звучит песня о ее сыне. Пике в свою очередь приобрел Рено Твинго из той самой песни.

Теперь же появились предположения о том, как Шакира вообще узнала, что Пике ей изменял.

Как сообщает Marca, это стало возможным из-за...варенья. Все дело в том, что Жерар и их дети ненавидят варенье, а Шакире оно нравится.

И в тот день, когда певица вернулась домой с гастролей, она заметила, что варенья в банке стало заметно меньше. А так как ни Пике, ни дети его не едят, она сделала вывод, что это был кто-то посторонний.

В клипе на песню "Te Felicito" об их расставании Шакира открывает холодильник и находит на блюде голову человека, что, вероятно, намекает на этот внезапный поворот в ее расследовании.