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Аутсайдер АПЛ и клуб Роналду интересуются вратарем ПСЖ

Кейлор Навас может сменить клубную прописку.
Аутсайдер АПЛ и клуб Роналду интересуются вратарем ПСЖ

Вратарь французского ПСЖ Кейлор Навас может сменить клубную прописку из-за отсутствия игрового времени.

Как сообщает The Athletic, в услугах голкипера заинтересован Ноттингем Форест. "Лесники" ищут замену травмированному Дину Хендерсону.

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Также отмечается, что Навас ведет разговор с Ан-Насром. Переговоры между клубом и игроком продвигаются отлично. "Всемирный клуб" и ПСЖ обсуждают аренду с правом выкупа.

В текущем сезоне Навас провел лишь 1 матч в Кубке Франции. Его полностью вытеснил из основы итальянец Джанлуиджи Доннарумма.

 

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