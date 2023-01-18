Аутсайдер АПЛ и клуб Роналду интересуются вратарем ПСЖ

Кейлор Навас может сменить клубную прописку.

Вратарь французского ПСЖ Кейлор Навас может сменить клубную прописку из-за отсутствия игрового времени.

Как сообщает The Athletic, в услугах голкипера заинтересован Ноттингем Форест. "Лесники" ищут замену травмированному Дину Хендерсону.

Читай также: Стала известна потенциальная зарплата Бускетса в Ан-Насре

Также отмечается, что Навас ведет разговор с Ан-Насром. Переговоры между клубом и игроком продвигаются отлично. "Всемирный клуб" и ПСЖ обсуждают аренду с правом выкупа.

В текущем сезоне Навас провел лишь 1 матч в Кубке Франции. Его полностью вытеснил из основы итальянец Джанлуиджи Доннарумма.