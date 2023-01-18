Защитник Тоттенхэма объяснил, какие качества делают Месси величайшим футболистом в истории

Ромеро восхищен своим соотечественником.

Защитник Тоттенхэма и сборной Аргентины Кристиан Ромеро считает капитана национальной команды Лионеля Месси величайшим футболистом в истории.

"Понятно, что олицетворяет Месси в плане футбола. Для меня и для многих он величайший игрок в истории.

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Он простой и скромный в обычной жизни, и это делает его великим", – сказал Ромеро в интервью DSports Radio.

Напомним, Месси и Ромеро в составе сборной Аргентины стали победителями на чемпионата мира-2022 в Катаре. В финале турнира "небесно-голубые" обыграли Францию (3:3, 4:2 пен).