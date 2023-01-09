Тренер Ан-Насра оценил адаптацию Роналду в команде

Португалец отлично чувствует себя в арабской команде.

Португальский нападающий Криштиану Роналду будет выступать за Ан-Наср (Саудовская Аравия).

Главный тренер клуба Руди Гарсия высказался об адаптации Криштиану Роналду в команде. По словам специалиста, 37-летний игрок идеально чувствует себя в клубе.

"С величайшими чемпионами проще всего работать".

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"Роналду уже вписался в команду. Мы видели, как он с удовольствием шутит и смеется в компании новых партнеров по команде. Он был с нами во время последнего матча против Аль-Тани, хоть и не мог сыграть. Он был в раздевалке и занимался на велотренажере", - приводит слова Гарсии Fox Sports.

Напомним, Роналду подписал двухлетний контракт с Ан-Насром.

Ранее сообщалось, что видео "дебютного" гола Роналду за Ан-Наср собрало 17 миллионов просмотров.