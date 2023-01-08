Рой Кин - о победной серии МЮ: Они ни с кем толком не играли

Ирландец не стал хвалить бывшую команду.

Экс-хавбек Манчестер Юнайтед Рой Кин не впечатлен серией побед "красных дьяволов", которая состоит из семи побед.

"У них хорошая серия, в последнее время у них нет поражений, но они ни с кем толком и не играли. В предстоящие недели их ожидают встречи с Манчестер Сити и с Арсеналом, конечно же.

А на данный момент я не убежден. Думаю, в обороне по-прежнему есть проблемы. И во вратаре я не уверен.

Читайте также: Магуайр поел в Бирмингеме и его сразу "продали" в Астон Виллу

Очевидно, что они стали лучше в сравнении с прошлым сезоном, но это и несложно было сделать. Прояснилась ситуация с Роналду, и я уверен, что это поможет. Но у них был ряд легких матчей, чтобы поэкспериментировать, повторюсь", – сказал Кин в эфире ITV.

Напомним, Манчестер Юнайтед сыграет 14 января с Манчестер Сити, а 22-го - с Арсеналом.