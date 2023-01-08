Гвардиола - о Поттере: Всем тренерам нужно время, кроме меня - у меня был Месси

Испанский наставник Манчестер Сити поддержал своего коллегу из Челси.

Лондонский Челси без шансов уступил Манчестер Сити со счетом 0:4 на стадии 1/32 финала кубка Англии. Для команды Грэма Поттера данное поражение стало уже шестым в последних девяти матчах.

После кубковой встречи Пеп Гвардиола дал совет владельцу Челси Тодду Боэли, что ему стоит сделать с Поттером.

"Я бы сказал Тодду Боли, чтобы он дал ему больше времени", - цитирует испанца Football London. "Я знаю, что в больших клубах важны результаты, но я бы посоветовал дать ему время. То, что он сделал в Брайтоне, было выдающимся. Всем менеджерам нужно время, он прав".

"Нам нужно время каждый сезон. В Барселоне мне не нужно было два сезона, потому что у меня был Месси, мне хватило одного сезона. Нелегко играть против Сити в кубке лиги или здесь, когда мы находимся на таком уровне, как Грэму с Челси, так и любой другой команде".

Напомним, что на стадии 1/16 финала кубка Англии Манчестер Сити сыграет против победителя пары Оксфорд - Арсенал.