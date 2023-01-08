Реал - Валенсия: прогноз на матч суперкубка Испании 11.01.2023
В рамках полуфинала Суперкубка Испании Реал Мадрид и Валенсия разыграют путевку в матч за трофей.
Матч состоится в среду, 11 января, на стадионе имени Короля Фахда. Начало встречи - в 22:00 по Киеву.
Победитель данной встречи встретится в финале с победителем пары Барселона - Бетис, которая сыграет на следующий день после этого поединка.
Коэффициенты и ставки на матч полуфинала суперкубка Испании Реал - Валенсия
Коллектив Карло Анчелотти является более опытным бойцом за трофеи. В свою очередь, "летучие мыши" уже несколько лет пребывают в стагнации и практически ни на что не претендуют.
В связи с этим, букмекеры явным фаворитом считают именно "сливочных", а вот шансы подопечных Дженнаро Гаттузо невелики.
Прогноз букмекеров на матч Реал - Валенсия
- Победа Реала в основное время - 1.55
- Ничья - 4.40
- Победа Валенсии в основное время - 6.30
- Проход Реала - 1.29
- Проход Валенсии - 3.90
Также эксперты с небольшим перевесом отдают предпочтение варианту обе забьют - да. На него коэффициент - 1.82, а на обе забьют - нет - 1.92.
В то же время, наиболее вероятный счет - 2:0. Коэффициент на него 7.0.
Статистика противостояния Реал - Валенсия
Всего же Реал и Валенсия сыграли между собой 162 игры во всех турнирах. По статистике преимущество на стороне Реала и достаточно существенное
Реал - Валенсия
84 Победы 43
35 Ничьи 35
300 Голы 200
Последняя официальная встреча между командами состоялась в январе прошлого года. Тогда Реал разгромил оппонента со счетом 4:1.