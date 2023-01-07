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Ливерпуль может усилиться хавбеком Аталанты

Мерсисайдсткий клуб намерен подписать Копмейнерса.
Ливерпуль может усилиться хавбеком Аталанты

Хавбек Аталанты Тен Копмейнерс попал в сферу интересов Ливерпуля. Об этом сообщает издание Football Italia.

Английский клуб готов зимой усилиться 24-летним нидерландцем. В свою очередь, бергамаски согласны продать своего футболиста, однако требуют за него не менее 40 млн евро.

Действующий контракт Копмейнерса с Аталантой рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне на счету нидерландца 4 гола и 2 ассиста в 16 матчах Серии А.

Ранее Каррагер призвал Ливерпуль сильно раскошелиться на трансферы.

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