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"Это может быть немного опасно": Промоутер Фьюри оценил бой с Нганну

Боб Арум поделился ожиданиями от предстоящего поединка.
"Это может быть немного опасно": Промоутер Фьюри оценил бой с Нганну

Промоутер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Боб Арум высказался о будущем поединке своего подопечного против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Представитель британского боксера ожидает невероятного зрелища, но считает, что поединок может быть опасным для его клиента.

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"Это потрясающий поединок. Нганну бьет так, как мы еще не видели.

Два гиганта будут сражаться друг с другом. Думаю, это будет невероятное шоу и отличный бой. Это может быть немного опасно для Фьюри", - сказал Арум в комментарии Pro Boxing Fans.

Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее стало известно, почему WBC санкционировал бой Фьюри - Нганну.

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