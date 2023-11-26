Динамо - Рух 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Вашему вниманию лучшие моменты победного матча киевлян.

В воскресенье, 26 ноября в Киеве состоялась встреча между местной командой Динамо и Рухом из Львова.



Победитель матча был определен уже к концу первого тайма. Александр Тымчик открыл счет на 6-й минуте игры, а Владислав Кабаев увеличил преимущество "бело-синих" незадолго до окончания тайма, установив окончательный счет матча.



Предлагаем вашему вниманию видео всех голов матча Динамо - Рух в рамках пятнадцатого тура УПЛ:





Динамо - Рух 2:0

Голы: Тымчик, 6, Кабаев, 44



Статистика матча:

Владение мячом: Динамо 55%, Рух 45%

Удары: Динамо 13, Рух 7

Удары в створ: Динамо 7, Рух 2

Угловые: Динамо 2, Рух 6

Фолы: Динамо 9, Рух 9



Состав команд:

Динамо: Бущан, Дубинчак, Дячук, Сирота, Тымчик, Бражко, Шепелев (Андриевский, 90), Буяльский, Кабаев, Караваев (Вивчаренко, 75), Бенито (Ванат, 60).

Рух: Герета, Роман, Дидык, Слюбик, Сыч, Эдсон (Пидгурский, 26), Сапуга, Таллес (Карабин, 76), Соломон (Климчук, 54), Квасница, Пастух.