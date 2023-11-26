Динамо Киев без проблем обыграло Рух

Команда Шовковского дважды забила в ворота соперника.

В воскресенье, 26 ноября, в рамках 15-го тура Украинской Премьер-Лиги, Динамо из Киева на своем поле встречалась с Рухом из Львова.



С самого начала матча, в течение первых пяти минут, на поле развернулась интенсивная борьба. В итоге, давление со стороны Динамо привело к ошибке игрока Руха Гереты, что позволило Тымчику открыть счет на 6-й минуте встречи.



Рух ответил двумя опасными угловыми, после чего игра немного стабилизировалась до 40-й минуты. Затем Динамо снова активизировалось, заставило вратаря Руха совершить ошибку и забило второй гол. Этот результативный удар на свой счет записал Владислав Кабаев.



Второй тайм оказался менее насыщенным событиями. Гости уверенно держали оборону, а хозяева, несмотря на несколько быстрых атак, не смогли создать серьезной угрозы. Итог матча - уверенная победа Динамо со счетом 2:0.



Статистика матча Динамо - Рух 15-го тура УПЛ:



Динамо - Рух 2:0

Голы: Тымчик, 6, Кабаев, 44



Владение мячом: 55% - 45%

Удары: 13 - 7

Удары в створ: 7 - 2

Угловые: 2 - 6

Фолы: 9 - 9



Составы команд:



Динамо: Бущан - Дубинчак, Дячук, Сирота, Тымчик, Бражко - Шепелев (Андриевский, 90), Буяльский, Кабаев, Караваев (Вивчаренко, 75) - Бенито (Ванат, 60).



Рух: Герета - Роман, Дидык, Слюбик, Сыч - Эдсон (Пидгурский, 26), Сапуга, Таллес (Карабин, 76) - Соломон (Климчук, 54), Квасница, Пастух.