Матч между Александрией и Оболонью перенесли на неопределенный срок

Погодные условия внесли свои коррективы.

В воскресенье, 26 ноября, на стадионе Ника должен был пройти матч 15-го тура Украинской Пермьер-лиги между Александрией и Оболонью.

Однако данная встреча не состоится в заданные сроки. Столичный коллектив в своих социальных сетях сообщил, что поединок был перенесен на неопределенный срок.

Всему виной погоде - в Александрии прошел ливень, с которым не справилась дренажная система стадиона. В итоге поле оказалось подтопленным, из-за чего и было принято решение о переносе игры.

К этой встрече команды подходили в статусе соседей по турнирной таблице чемпионата Украины, так как они набрали одинаковое количество очков (по 13). Оболонь опережает Александрию за счет дополнительных показателей.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с календарем Украинской Премьер-лиги на сезон-2023/24.