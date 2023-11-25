Срна раскритиковал судейство в УПЛ

Директор Шахтера недоволен использованием системы ВАР.

Спортивный директор ФК Шахтер Дарио Срна высказал свое недовольство относительно судейства в Украинской Премьер-Лиге.



Срна обратил внимание на инцидент во время матча между Шахтером и Полесьем, когда арбитр не показал красную карточку за фол на игроке Шахтера Бондаре. Он заметил, что Шахтер часто получает красные карточки даже за незначительные нарушения.



"К сожалению, мне приходится вновь обратиться к вопросу о вчерашнем матче, где судья VAR, господин Балакин, допустил серьезную ошибку. Мы больше не можем молчать об этом. С начала сезона игроки Шахтера получили пять красных карточек. По моему мнению, только три из них были оправданными. Но даже наши менее серьезные фолы приводят к удалению, в то время как вчера на 10-й минуте был явный фол на Бондаре, который не вызвал даже обсуждения.



Шахтер приобрел две системы VAR, а Полесье - одну. Это было сделано не для того, чтобы нас судили по-разному, а чтобы в украинском футболе был порядок и честность. Но я хочу сказать, что иногда лучше, чтобы судьи судили без VAR, потому что я понимаю ошибки судей, они тоже люди, я понимаю ошибки, когда VAR нет. Но вчера была явная ошибка, которая не была случайной. Поэтому я прошу разобраться в этом вопросе", - цитирует Срну официальный сайт клуба.



Срна также отметил высокий уровень работы судейской бригады под руководством Катерины Монзуль, считая ее примером для всех украинских судей.